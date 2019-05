Un pezzettino di storia nel negozio di Domenico Apicella: in vetrina spunta una poltrona degli anni '40

Un pezzo di storia, da oggi, nel negozio di Domenico Apicella, parrucchiere salernitano per donna con grande esperienza nel mondo dell’hair styling. In vetrina infatti fa bella mostra di sé una poltrona da barbiere risalente agli anni ’40, prodotta dalla azienda Amata di Parma, modello Roma come recita la scritta sul poggiapiedi.

La curiosità

Si tratta di un prezioso oggetto da collezione con base e braccioli ben tenuti, declinazione funzionante e i tessuti in pelle totalmente originali ma soprattutto un regalo. Sì, perché questa poltrona è stata donata ad Apicella da uno storico barbiere salernitano, Raffaele Soriente, che ha imparato il mestiere facendo il garzone nelle botteghe storiche di via Mercanti. Una bella notizia per gli appassionati del vintage, per la poltrona che Domenico Apicella con orgoglio mostra ai curiosi e alle clienti nel suo negozio, in piazza Onofrio Coppola.