"Salernoir": la presentazione del libro di Manuel Mascolo

Si può presentare un libro al pubblico coniugando la classica presenza in libreria con le normative che limitano gli assembramenti? Si può fare e si farà, rigorosamente online, mercoledì 27 maggio 2020, alle ore 14.30 presso la Mondadori Bookstore del centro commerciale La Fabbrica di Salerno, quando verà presentato Salernoir, appunti di morte e d'amore, ultima fatica del poliedrico autore ed attore salernitano Manuel Mascolo.

La conferenza sarà trasmessa esclusivamente sulla pagina Facebook Saggese Editori e sarà presentata da Francesco Maria Saggese, editore, e Manuel Mascolo, autore del libro. "Dare un segnale di ripartenza in questo triste momento storico è sinonimo di speranza, per le aziende, grandi e piccoli imprenditori, commercianti, e tutte le persone che come noi sono state colpite da questa crisi - ha spiegato Francesco Maria Saggese - Non la definirei una scelta facile né tantomeno coraggiosa, ma fatta con criterio e con la testa sulle spalle, per poter ricominciare e soprattutto dare un segnale di forza, che insieme tutto questo può e deve essere superato. Da qualche parte bisogna pur cominciare…Ce la faremo".

Manuel Mascolo (Salerno 1985)

Attore, scrittore, cabarettista, cantante, musicista, showman… non è niente di tutto questo!

Si diploma a Roma alla scuola Teatro Azione e in seguito all’Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea; in quegli anni scrive e pubblica il suo primo libro di racconti 50 storie del pazzo per Aletti Editore, successivamente con la stessa casa editrice pubblica Falò di parole perdute. Nel 2010 vince il Premio Ipazia con il racconto M.O.O.N.

Intanto continua a lavorare in ambito teatrale sia come attore che come autore e regista e collabora alla stesura di testi teatrali e sceneggiature.

È anche autore di canzoni e musiche per spettacoli, direttore artistico di eventi e speaker di programmi radiofonici.

Nel 2018 viene premiato alla XXII ed. del Premio Arte e Cultura dell’Accademia Internazionale di Belle Arti, Lettere e Scienze M. Angrisani, per il componimento Lontano.

Da anni lavora come capo villaggio in prestigiose strutture turistiche italiane.

Il progetto Salernoir nasce nel 2010 e, sviluppandosi nell’arco di una decade, diviene ora suo primo romanzo, edito da Saggese Editori.

