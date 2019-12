Il presepe dei migranti: Gesù nasce povero su un barcone, a Padula

A Padula, in uno dei presepi allestiti nel cuore del centro storico, Gesù Bambino nasce su una barca di migranti.

La denuncia

Si tratta di un presepe che fa riflettere, la collocazione scelta per il Re dei Re è volutamente di denuncia. L'associazione “Amici del Presepe - sezione Pietro Gallo” ha scelto questa immagine forte per non dimenticare il dramma dei migranti che attraversano il Mediteranneo in cerca di salvezza per sé e per gli altri, gli ultimi. Lo scrive il quotidiano Il Mattino.