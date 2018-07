Via Memoli, rimosse le campane del vetro: l'ira dei commercianti

Disagi tra i commercianti di via Memoli, nei pressi della Cittadella Giudiziaria. Da qualche mese, infatti, sono state rimosse la campane per la raccolta del vetro site in zona: gli esercenti, di cui diversi baristi, attualmente, per liberarsi delle bottiglie di vetro consumate, sono costretti a recarsi in via Vinciprova, dove vi sono ben due campane.

Il disagio

ll tratto da percorrere non è brevissimo, specie con il peso del materiale da trasportare. E se i baristi appoggiano momentaneamente, vicino al loro locale, qualche bottiglia, in attesa di depositarla entro fine giornata, rischiano anche di essere multati, come già accaduto a qualcuno.

L'appello

Stanchi della situazione, dunque, gli esercenti chiedono agli enti preposti, a gran voce, il ritorno di una campana per la raccolta del vetro in zona, per evitare di trovarsi in situazioni scomode e sconvenienti.