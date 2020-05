"L'affetto stabile" dei salernitani? E' il mare: grandi e piccini tornano ad ammirare l'orizzonte

"Nelle città senza mare, chissà a chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio…forse alla Luna", osservava la celebre scrittrice Banana Yoshimoto. E se lo chiedono certamente anche i salernitani che, da ieri, primo giorno della Fase 2, si sono fiondati ad ammirare il blu del mare, per dare respiro ad occhi e spirito.

Giovani, anziani e famiglie: colpisce e quasi emoziona, osservare come la maggioranza dei cittadini, con storie e vite diverse, abbia avvertito il medesimo bisogno di rivolgere lo sguardo all'orizzonte, restando in silenzio per riascoltare il suono delle onde. Grazie al mare, dunque, è bastato davvero poco, ai salernitani, per ritrovare il sorriso.

(Foto in allegato di Guglielmo Gambardella)

