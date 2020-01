Dopo la pioggia spunta l'arcobaleno: salernitani con il naso all'insù

Dopo la pioggia di questa mattina, uno splendido arcobaleno ha affascinato grandi e piccini residenti nella città di Salerno.

La curiosità

Ad ammirarlo, in particolare, i residenti di Torrione Alto, Torrione e dei rioni collinari. Ma era visibile anche in altre zone del capoluogo. In tanti, scrutando il cielo, sono riusciti a catturare, con i telefonini e le macchine fotografiche, le suggestive sfumature colorate scovate con il naso all’insù.