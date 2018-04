"Allarme furti, strano via vai di persone": la segnalazione da via Aversano

"Notiamo persone che si aggirano con fare sospetto nei pressi dei portoni. Potrebbero essere ladri. Viviamo una condizione di pericolo e chiediamo maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine". L'allarme viene lanciato da via Aversano e via Renato De Martino, a Salerno. I residenti scrivono alla redazione di Salerno Today per denunciare uno strano via-vai. "Basterebbero alcuni giorni di perlustrazione della zona, con pattuglie in loco, per scoraggiare i malintenzionati", scrivono i residenti. Il Comune di Salerno, d'intesa con le forze dell'ordine, ha da tempo intensificato i controlli con il via libera anche all'installazione di telecamere. Il pericolo furti, però, a giudicare dalle segnalazioni dei cittadini, appare quotidiano e costante: i ladri prendono di mira non solo le zone collinari ma anche le abitazioni dei quartieri popolari o quelle in pieno centro cittadino.