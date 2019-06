Via Ricci, auto blocca il passaggio dei disabili: "Succede troppo spesso"

Macchine che si parcheggiano davanti alla salita del marciapiede per disabili. E’ quanto si verifica, ormai quasi quotidianamente, in via Ricci, nel quartiere Pastena a Salerno. A segnalarlo (tramite una foto) alla nostra redazione è uno dei residenti della zona che chiede rispetto e più attenzione verso i disabili che devono usufruire necessariamente di quello spazio.