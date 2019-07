Mare sporco sulla litoranea di Battipaglia: la denuncia di un bagnante

Il mare continua ad essere sporco anche nella zona sud della provincia di Salerno. Le foto che pubblichiamo ce le ha inviate un lettore che, ieri, si è recato sulla litoranea di Battipaglia per fare il bagno. E, appena è arrivato, ha trovato davanti a se’ un’immagine davvero incresciosa: una lunga scia di sostanze marroni e schiuma bianca in mare. L’auspicio è che episodi del genere non si verifichino più e che le autorità preposte effettuino in tempi rapidi le analisi sull’inquinamento.

