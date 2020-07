Bidoni della spazzatura distrutti dai cinghiali, a Salerno: la segnalazione

Su tutte le furie, i residenti di viale Silvio Pellico, a Salerno, per via della presenza molesta dei cinghiali nella zona. "I cinghiali devastano tutti i contenitori dell'immondizie. Noi oltre a combattere con il coronavirus che è un epidemia da non sottovalutare, dobbiamo convivere da parecchi mesi e notti con questi animali pericolosi per l'incolumità pubblica", hanno denunciato alcuni lettori.

L'appello

L'appello, dunque, è rivolto all'amministrazione affinchè prenda efficaci provvedimenti per contenere il fenomeno.

