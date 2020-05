Blatte e insetti rossi tornano alla riscossa in città: l'appello

Sono tornati, con qualche settimana di anticipo, quest'anno, i grossi insetti rossi, simili a delle vespe ma privi di pungiglione, sul lungomare e nei parchi cittadini. Diversi lettori, hanno segnalato la presenza degli sgraditi ospiti che spuntano per lo più all'imbrunire, disturbando il passeggio dei cittadini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo: hanno già fatto capolino, nonostante il clima ancora instabile, le tanto odiate blatte in molte zone salernitane, a tutto danno delle condizioni igienico-sanitarie delle aree. Accorato, dunque, l'appello per un intervento di urgente disinfestazione, specie in vista del caldo e della stagione estiva ormai alle porte.