Pastena, buca in strada e filo dell'alta tensione scoperto: la denuncia

Buche in strada, fili dell'alta tensione scoperti. La denuncia arriva da Pastena ed è un griido d'allarme, la segnalazione di una situazione di pericolo.

I dettagli

I residenti hanno inviato alla nostra redazione alcune fotografie. Sul piazzale antistante la stazione della metropolitana di Pastena, dunque a pochi passi dalla chiesa del Volto Santo e da alcune attività commerciali, c'è asfalto rotto e dalla buca emergono fili dell'alta tensione. Si tratta di una evidente situazione di pericolo, non solo per gli pneumatici delle auto - lì ci sono garage ed un parcheggio - ma anche per gli anziani che possono inciampare, per i bambini. Occorre manutenzione urgente.