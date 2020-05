Linee di Busitalia sospese dopo le 18 e corse dei treni "saltate": le segnalazioni

Resta letteralmente a piedi, in questi giorni, chi viaggia sui mezzi pubblici per spostarsi in città e dintorni. Non solo sono state cancellate alcune corse serali dei treni regionali, ma circolano a singhiozzo o, peggio, non sono proprio previste numerose linee di Busitalia dalle 18 in poi, a tutto danno di chi deve far rientro a casa dopo il lavoro e di chi deve semplicemente raggiungere mete lontane dal quartiere.

L'appello

In particolare, tanti lettori ci hanno segnalato che dopo le 17.30, non circolano più i bus numero 2 e numero 18 ed il 20 che dovrebbe essere attivo fino alle 19, spesso, salterebbe le corse. L'appello rivolto a Busitalia, dunque, è quello di ripristinare i servizi di collegamento ordinari tra Salerno centro e le zone collinari, per porre fine al serio disagio vissuto in questi giorni di ripresa, da innumerevoli cittadini.