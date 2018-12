Cambi di orario e guasti tecnici: disagi e ritardi per i pendolari, da nord a sud del salernitano

Disagi, per i pendolari, da domenica scorsa, per il nuovo orario ferroviario invernale entrato in vigore. In particolare, le variazioni interesserebbero chi viaggiasulla linea Salerno-Napoli e sulla Salerno-Caserta e sulla metropolitana di Salerno, per la quale è previsto un anticipo complessivo di 15 minuti di tutte le corse. Pare che le coincidenze siano complesse da effettuare a causa dei cambi orario che hanno previsto gli anticipi.

Intanto, una vera odissea ha interessato i viaggiatori sul treno per Sapri, ieri pomeriggio. Di mattina, si è verificato un guasto sulla Sapri – Reggio Calabria, con ritardi fino a 30 minuti dei convogli in viaggio. Altri guasti hanno interessato treni di collegamento con la Calabria. In sostanza, Sapri ieri è stata raggiunta con quasi 2 ore di ritardo: infuriati, i pendolari per i frequenti guasti ai treni che arrecano non pochi disagi a chi viaggia.