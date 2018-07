Vetro abbandonato vicino alla campana in via Felline: la segnalazione

Non accenna a scomparire l'abitudine di alcuni salernitani di abbandonare le buste contenenti rifiuti di vetro di fianco alle campane. Questa abitudine, facendo risparmiare pochi secondi a chi la pratica, crea grandi difficoltà a chi arriva dopo che si trova a dover conferire il vetro in una situazione di scomodità o, addirittura, di pericolo a causa di cocci di vetro sparsi intorno alla campana come già verificatosi diverse volte in via Felline. Si chiedono, quindi, pene esemplari per chi sporca e la bonifica immeidata della campana.