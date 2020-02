Cestini stracolmi di rifiuti a Salerno, i residenti: "Svuotateli oppure arrivano i topi"

Cestini stracolmi di rifiuti a Torrione e in altri quartieri di Salerno. Come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella da alcuni giorni i contenitori situati lungo le strade cittadine non vengono svuotati. E ciò sta comportando, in alcuni casi, anche la formazione di mini discariche lungo i marciapiedi che - secondo i residenti - potrebbero attirare i topi. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta intervengano il prima possibile per ripristinare decoro e pulizia.

