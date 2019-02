Impalcatura marcia vicino la chiesa dei "Morticelli": la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato che l'impalcatura presente da diversi anni davanti la chiesa di San Sebastiano, chiamata chiesa dei Morticelli, in largo Plebiscito, a pochi passi dal Duomo, ha un ponteggio dove le assi e le sbarre sembrerebbero marcite. La situazione, oltre che pericolosa per i passanti, è, complice un manto stradale pieno di buche, anche un brutto biglietto da visita per i tanti turisti che passano in zona. Si chiede, quindi, dopo la riapertura della chiesa, anche una rivalutazione della struttura e dell'intera zona.

