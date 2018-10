Disagi e rallentamenti sulla Tangenziale e sul raccordo Sa-Av: la segnalazione

Code e stress sulla tangenziale di Salerno. Come ci segnalano diversi lettori, stamattina si sono registrati diversi ingorghi per imboccare la tangenziale a Fratte, in direzione sud: per 300 metri di cantiere, dunque, disagi e rallentamenti hanno messo in ginocchio gli automobilisti.

I disagi

Tutte le mattine, dalle 7.30 alle 10, code sul raccordo Salerno – Avellino, a Fratte e, conseguentemente, sulla Lungoirno fino a via Eugenio Caterina. Accorato, l'appello agli enti competenti, affinchè si provveda a studiare un piano traffico ad hoc, al fine di non penalizzare chi è alla guida.