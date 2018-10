Maltempo, albero finisce su un'auto a Pellezzano: ingenti danni per la vettura

Lunga, la conta dei danni per il maltempo che lunedì si è abbattuto nel salernitano. Tra le innumerevoli segnalazioni, quella di un lettore di Pellezzano, residente precisamente nel rione Piombino, in via De Gasperi.

Il fatto

Un albero, infatti, sradicato dalla furia della tempesta, è finito sulla sua auto in sosta: sul posto la Protezione civile e la polizia Municipale per provvedere a rimuovere l'arbusto dalla vettura e mettere in sicurezza la zona. Ingenti danni per il proprietario dell'auto.





