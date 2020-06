Pastena, i rami degli alberi raggiungono il secondo piano dei palazzi

"In via Ricci a Pastena gli alberi hanno raggiunto ormai il secondo piano delle abitazioni e costituiscono un pericolo per persone ed auto. Cominciano a pendere pericolosamente, sono rifugio di insetti e parassiti. Odore insopportabile quando fa caldo". I residenti scrivono indignati alla nostra redazione e documentano tutto con foto.

La denuncia

"Gli alberi - scrive un lettore - sono anche una fonte di sofferenza per chi come me è allergico. Chiediamo intervento immediato da parte dell'amministrazione comunale, affinché i rami vengano potati. Abbiamo già segnalato più volte alle autorità competenti ma nessuno ha provveduto".