Incivili in piazza Malta: fioriere trasformate in pattumiere a cielo aperto

Inciviltà e degrado, in piazza XXIV: cartacce e rifiuti, infatti, nelle fioriere apposte per abbellire la zona. Come ci segnala una lettrice, decisamente scoraggiante lo scenario.

L'auspicio, dunque, è che le fioriere possano essere ripulite e che, ovviamente, possa esserci una presa di coscienza da parte di chi, senza ritegno, imbratta e sporca la storica piazza.