Degrado in strada e lampioni rotti: la protesta dei residenti

Le luminarie risplendono ma fanno luce anche su alcune situazioni di degrado dennciate dai lettori di Salerno Today. Si comincia da via Moscato: "Per mesi non si è visto uno spazzino e qualcuno che togliesse l'erba; sabato mattina erano in 5 in strada: quattro toglievano l'erba, il quinto spazzava in via Demetrio Moscato". Poi la sorpresa: "Ecco l'ingresso della città come lo hanno lasciato per il giorno dell'Immacolata", scrivono gli utenti inoltrando la foto che pubblichiamo. "Via Pio XI ancora peggio: è una vergogna", comnentano.

Al buio

Problemi anche a via Felline: un lampione ha una lampadina fulminata da mesi. "Strada molto trafficata, presenti molti pedoni e auto. La situazione di pericolo è evidente, buio totale", aggiungono i lettori che ci hanno inviato la segnalazione.