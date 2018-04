Rifiuti ed escrementi sulle scale in via Vernieri: la segnalazione

Non c'è pace per le scale che conducono dal trincerone ferroviario a via Vernieri nei pressi della fermata del treno: a distanza di diversi giorni dalla scorsa segnalazione, infatti, la situazione di degrado resta grave con cumuli di rifiuti alternati ad escrementi, probabilmente umani, che costeggiano l'intera scalinata dalla base alla sommità. Si chiede l'intervento delle autorità preposte e l'installazione di un sistema di videosorveglianza per tenere sotto controllo la zona.

