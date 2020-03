Erba alta, detriti e degrado: la scalinata che porta a Vietri è una micro discarica

Erba alta, detriti e degrado: la scalinata che porta a Vietri sul Mare è una micro discarica.

I dettagli

L'incuria e l'assenza di manutenzione sono le cause della crescita rigogliosa dell'erba. Sono cadute anche grosse pietre ma nessuno ha provveduto a rimuoverle. "Siamo a pochi metri da un noto albergo", su una strada pubblica. Protestano i cittadini che hanno inviato foto alla nostra redazione per documentare il degrado. Urge intervento immediato per restituire decoro ma anche per garantire condizioni di sicurezza.

Sostieni SalernoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di SalernoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli quanto donare:

Gallery