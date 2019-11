Rifiuti ovunque ed escrementi umani nei portoni: Salerno in balia degli incivili

Pioggia di segnalazioni di inciviltà, a Salerno. C'è chi lascia i rifiuti in strada senza criterio, come accade in via Iannicelli e chi arriva ad usare gli androni dei palazzi come toilette, come accaduto in via Generale Matteo Di Stefano ed in via Nizza.

L'appello

Esasperati, i salernitani, da Pastena fino alla zona Vestuti e a quella attigua al parco Pinocchio: accorato e unanime, l'appello alle forze dell'ordine affinchè monitorino meglio i quartieri per scoraggiare i vandali, nonchè al Comune, per installare la videosorveglianza nelle zone più sensibili.