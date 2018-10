Degrado e rifiuti a Torrione, la segnalazione di un lettore

Non c'è limite all'inciviltà: un lettore, infatti, ci segnala un ennesimo caso di degrado cittadino. Tra il civico 35 e 57 di via Torrione, in particolare, si è formata una vera e propria microdiscarica a cielo aperto, a causa del mancato senso civico di alcuni salernitani.

Accorato, l'appello agli enti competenti, affinchè ripuliscano l'area e monitorino maggiormente la zona.