Erba alta e degrado a Pastena: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha inviato alcune foto per segnalare la situazione di abbandono in cui versa la zona a ridosso del Liceo Alfano I ed il Poliambulatorio dell'Asl a Pastena. Nella zona, infatti, non è difficile imbattersi in animali ed insetti che proliferano nell'erba alta. Si chiede, quindi, il taglio delle aiuole e la bonifica della zona che è frequentata, quotidianamente, da tantissime persone.

