Capaccio, furti nelle case per le vacanze: proprietari esasperati

Tensione alta sul litorale di Capaccio Paestum: come racconta Infocilento e come ci segnalano diversi lettori, i proprietari delle case per ferie, da settimane subiscono incursioni da parte dei ladri che hanno preso di mira, in particolare, le frazioni di Laura, Torre di Mare, Licinella e Linora.

I furti

Dalle case vengono rubati elettrodomestici e suppellettili: i malviventi si introducono forzando porte o finestre, forti del fatto che i proprietari sono assenti nei mesi invernali. Accorato, dunque, l'appello dei proprietari delle case affinchè le forze dell'ordine incrementino i controlli nella zona, scoraggiando l'odioso fenomeno.