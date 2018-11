Via Demetrio Moscato senza luce: la segnalazione

I disagi relativi all'illuminazione pubblica in via Demetrio Moscato sono ancora presenti. Un nostro lettore ci ha inviato una foto esplicativa di quella che è la situazione che si presenta periodicamente in uno dei principali accessi di Salerno definendola una Notte d'artista. La situazione, oltre a causare disagi ai residenti, è ancora più problematica in previsione delle Luci d'Artista quanto tantissime persone visiteranno la nostra città e percorreranno o lasceranno la propria auto in sosta nel parcheggio presente in zona. I cittadini, quindi, chiedono di risolvere prima possibile e definitivamente la situazione.