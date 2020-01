Pagani, vandali in azione: in fiamme un cassonetto

Nuovo atto vandalico, ieri sera, in Via Filettine, a Pagani. Ignoti, infatti, come ci segnalano alcuni lettori, hanno incendiato un cassonetto.

L'intervento

Sul posto, la Protezione Civile "Papa Charlie" per ripristinare la sicurezza, mentre indaga la Polizia Municipale, per risalire all'identità dei responsabili.