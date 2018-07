"Aiuto, gli insetti prendono di mira il bucato": la denuncia di una lettrice

Non c'è pace per i residenti di via Eugenio Caterina. Complici il caldo e la scarsa manutenzione degli alberi della zona, sono rispuntati dei fastidiosi insetti che già lo scorso anno hanno messo in ginocchio i residenti della zona.

La denuncia

"Ci risiamo. Di nuovo a spulciare indumenti stesi ad asciugare", ci scrive una lettrice, costretta a ripulire gli abiti già lavati per la presenza degli ospiti indesiderati. Urge, dunque, una accurata pulizia della zona, nonchè la cura del verde pubblico.