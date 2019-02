Ladri al cimitero: rubati i portafiori, danneggiate le tombe

Ci risiamo: ladri di nuovo in azione, di nuovo al cimitero di Brignano. Stavolta sono stati portati via portafiori di bronzo dalle tombe, come documenta la fotografia che pubblichiamo. Le tombe sono state a propria volta danneggiate.

Il precedente

La denuncia arriva da alcuni nostri lettori e fa seguito alla segnalazione di un altro furto che fu commesso sempre al cimitero di Salerno alcune settimane fa, ai danni di un'intera palazzina. Indagano le forze dell'ordine, allertato anche gli addetti alle pulizie e alla manutenzione, all'interno del cimitero di Brignano.