Mare sporco nella zona orientale: la segnalazione

Alcuni nostri utenti ci hanno segnalato che nei giorni scorsi, anche prima dell'ondata di maltempo, il mare nella zona orientale, da Torrione fino quasi a Mercatello, era particolarmente sporco. Nell'acqua, infatti, era possibile trovare alghe erba e rifiuti generici quali polistirolo, assorbenti intimi e buste di plastica. Oltre ad un appello alla popolazione affinchè si eviti di riversare i propri rifiuti in mare, i nostri lettori ne hanno fatto un altro alle autorità per individuare le cause di quest'ondata di mare sporco e porvi una soluzione in questi giorni di metà agosto.