Schiuma e sporcizia a mare: la segnalazione

Questa mattina, i salernitani che sono andati sulle spiagge di Torrione hanno trovato una brutta sorpresa: schiuma e sporcizia facevanno mostra di sè tra le onde del mare impedendo, anche ai più coraggiosi, di tuffarsi in acqua per un bagno. Non è la prima volta, questa stagione, che il mare alterna giorni di pulizia ad altri estrema sporcizia. I cittadini chiedono, quindi, maggiori controlli per identificare da dove arrivano queste correnti sporche per poter garantire un mare pulito durante tutto l'anno.