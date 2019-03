Microdiscarica a Torrione Alto: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la presenza di una microdiscarica sorta vicino la campana del vetro in via Felline. Oltre a bottiglie e rifiuti di vetro non conferiti correttamente nella campana, infatti, alcuni incivili hanno approfittato della presenza del cassonetto per depositare sacchetti di rifiuti indifferenziati. La situazione, soprattutto in un periodo di clima variabile con forti piogge che si alternano a giorni particolarmente caldi, potrebbe portare al proliferare di insetti ed animali. Si chiede, quindi, la bonifica immediata della campana e maggiori controlli affinchè la situazione non si ripropoponga.