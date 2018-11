Via Moscato ancora al buio: l'appello

Continuano i disservizi al sistema di illuminazione pubblica in via Demetrio Moscato. Periodicamente, infatti, o l'intero sistema salta o le lampadine dei lampioni si fulminano, come nell'ultimo caso, causando enormi disagi ai cittadini che percorrono quotidianamente la zona. Lasciando l'auto in sosta nel parcheggio pubblico i cittadini sono costretti a fare un lungo percorso al buio con la possibilità di incontrare balordi e malintenzionati. "Siamo al buio e solo la luce del distributore di carburante ci salva - ha commentato un nostro lettore - La situazione è molto pericolosa" conclude facendo appello alle autorità competenti per ripristinare definitivamente il sistema di pubblica illuminazione.