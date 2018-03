"A volte tornano i parcheggiatori abusivi all'Arechi": la denuncia di un lettore

"Nonostante le misure attuate nei mesi scorsi, nei pressi del cinema The Space ci sono ancora sporadicamente dei parcheggiatori abusivi": questa la denuncia di un lettore.

Come lui, altri utenti ci hanno contattati, per poter chiedere alle forze dell'ordine di non abbassare l'attenzione nella lotta contro l'odioso fenomeno, al fine di scongiurare il ritorno degli abusivi.