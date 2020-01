Pavimentazione sconnessa sul lungomare di Salerno: la segnalazione

Specie di sera, quando la visibiltà è più scarsa, risulta particolarmente pericoloso il tratto del lungomare di Salerno interessato da pavimentazione sconnessa.

A rischio caduta, infatti, anziani e non solo che potrebbero inciampare e ferirsi passeggiando sul lungomare. Il lettore che ci ha segnalato la situazione, dunque, auspica un intervento da parte degli enti preposti per rimettere in sicurezza la zona.