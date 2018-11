Campagna, solo una pensilina a Santa Maria La Nova: l'appello dei residenti

Una sola pensilina è stata installata dal Comune di Campagna nella frazione di Santa Maria La Nova, di fronte alla chiesa. Ma, a quanto pare, non basta. “I bambini che risiedono nelle altre zone della medesima frazione – ci segnala un lettore – sono costretti ad aspettare l’autobus sotto la pioggia. Non ci sembra corretto”. L’auspicio, dunque, è che l’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Monaco intervenga per venire incontro alle esigenze delle altre famiglie residenti nella frazione.