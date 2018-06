Perdita d'acqua in via De Caro: da ieri mattina, infatti, a causa di un guasto, persiste lo spreco idrico con l'acqua che sgorga in strada, nonostante le numerose segnalazioni da parte dei residenti a Salerno Sistemi.

Accorato, dunque, l'appello affinchè gli addetti ai lavori provvedano alla riparazione e, quindi, pongano fine al disagio.