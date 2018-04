Microdiscarica a Pontecagnano Faiano: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di una microdiscarica sorta vicino ad una campana del vetro in via della Repubblica a Faiano. Nella fila di rifiuti, lunga diversi metri, non manca davvero nulla: da mobili rotti a cassette di plastica passando per sacchetti e rifiuti generici. La situazione è particolarmente grave proprio per l'ammontare di rifiuti ammassati a ridosso di un muro che potrebbero attirare animali ed insetti. Si chiede, quindi, la bonifica immediata dell'area.