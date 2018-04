Ratti sul lungomare: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che nella serata di ieri ha fatto diversi avvistamenti di topi sul lungomare Trieste a Salerno. Proprio mentre migliaia di salernitani e di turisti affollavano i viali del lungomare, infatti, diversi ratti, forse attirati dai rifiuti abbandonati impunitamente da cittadini incivili o dal caldo che ha iniziato a farsi sentire anche dopo il tramonto del sole, hanno iniziato a vagare in cerca di cibo rifugiandosi, quando necessario, sopra gli alberi.

L'appello

E' molto triste vedere che, proprio in un momento di rinascita quale è la primavera, alcune persone sono costrette a non poter fare una passeggiata sul lungomare per evitar di imbattersi nei ratti. Si chiede, quindi, l'intervento delle autorità preposte dato che con l'arrivo del caldo sono destinati ad aumentare gli avvistamenti di ratti e blatte in tutta la città.