Deve rinnovare la carta d'identità: l'ufficio che dovrebbe essere aperto è chiuso, la denuncia di una lettrice

Disagi a Salerno, con la chiusura degli Uffici Anagrafe del Comune. A scriverci, Nadia Bassano, residente di Matierno che deve rinnovare la sua carta d'identità. "Poiché da pagina del Comune di Salerno, l'ufficio anagrafe di Fratte è chiuso "per motivi tecnici dal 29/05/2019", il più comodo per me è quello di Ogliara che, sempre secondo il sito del Comune, resterà aperto dal 15 luglio al 31 agosto solo il martedì. Mi sono recata perciò oggi, ed alle 11.20 ho trovato, con sorpresa, la saracinesca degli uffici abbassata".

L'osservazione

La nostra lettrice, dunque, non ha potuto rinnovare il suo documento e domani si recherà presso gli uffici di via Roma: resta l'enigma sulla chiusura non prevista dell'ufficio di Ogliara, visto che oggi non è un giorno festivo, nè un prefestivo. Disagi in città, intanto, anche per la chiusura dell'Anagrafe in zona Vestuti.

