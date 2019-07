Busitalia, ritardi e corse saltate a Salerno: parla l'amministratore delegato

Continui ritardi e anche corse saltate: Busitalia Campania starebbe arrecando non pochi disagi ai salernitani. Stando a quanto ci segnalano alcuni lettori, numerosi i problemi registrati dai pendolari in zona Canalone, nonchè sulla linea 8 e la 10: anche i collegamenti tra la città e Battipaglia e quelli per raggiungere la Valle dell'Irno, hanno funzionato a singhiozzo domenica ed anche ieri.

Le motivazioni

"In questo periodo dell’anno – ha spiegato a Il Mattino Antonio Barbarino, amministratore delegato di Busitalia Campania – un calo di disponibilità del numero di conducenti è fisiologico. Malati, infortunati, personale in ferie, in corso di formazione obbligatoria. Abbiamo un calo rispetto all’erogazione piena del servizio,ma è in corso il reclutamento di nuovo personale. Presto tornerà la normalità".