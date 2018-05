Frigorifero abbandonato in via XX settembre: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di un frigorifero abbandonato da diversi giorni all'incrocio tra via XX Settembre e via Robertelli, a pochi passi dal mercato rionale di Torrione. "Forse questo frigorifero è stato regalato agli abusivi che occupano l'incrocio ogni mattina - commenta ironicamente il nostro lettore - Non c'è più controllo nelle strade: abusivi e sporcizia dilagano dappertutto" conclude amareggiato.