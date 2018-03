Sosta selvaggia in via Pio XI: cittadini costretti allo slalom

Auto sui marciapiedi, talvolta anche in doppia fila, segnalate all'incrocio tra via Cavaliero e via Pio XI. La strada è molto trafficata e diventa impossibile per i pedoni non invadere la carreggiata, soprattutto nelle ore di apertura e di chiusura delle scuole che si trovano nelle vicinanze. I residenti denunciano l'assenza di controlli e temono per la propria incolumità. Salerno Mobilità ha annunciato interventi urgenti: ganasce contro i trasgressori, dopo le numerose denunce: camion dei vigili del fuoco ostacolato nelle operazioni di soccorso a Piazza San Francesco, parcheggi per disabili occupati al "Ruggi".