Sosta selvaggia in via Demetrio Moscato: "Dove sono i vigili?"

Sosta selvaggia in via Demetrio Moscato a Salerno. Un lettore, infatti, ci segnala la presenza di automobili parcheggiate sul marciapiede situato di fronte al distributore di benzina “Q8”. “Un marciapiede - denuncia - già abbastanza stretto, per cui i pedoni sono costretti a camminare sulla strada molto trafficata e con le auto che scendono a folle velocità. Ovviamente vigili zero in questa zona”. L’auspicio, dunque, è che i controlli dei caschi bianchi vengano intensificati anche la sera.