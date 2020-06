Mancato ritiro della raccolta differenziata a Torrione: la segnalazione

Non è stata ritirata la raccolta differenziata, a Torrione. A segnalarcelo, alcuni lettori. Come mostrano gli scatti di Guglielmo Gambardella, infatti, stamattina il quartiere si è svegliato sommerso di rifiuti. Non si sa come mai non sia avvenuto il ritiro: tanta amarezza.

