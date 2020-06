Assalto agli ambulanti sulle spiagge a Licinella, in barba alle norme anti-Covid e a chi le rispetta

Sanificazioni e disinfezioni restano obbligatorie, negli esercizi commerciali, per via dell'emergenza sanitaria Covid-19. Eppure, c'è chi, senza scrupoli, vende e acquista alimenti da ambulanti sulle spiagge, creando assembramenti e beffando le persone che rispettano le norme anti-contagio.

La segnalazione

E' il caso di questa mattina, a Licinella di Capaccio Paestum, come ci segnalano alcuni bagnanti. Paradossali, i comportamenti di chi, in barba al buon senso, sta vivendo un'estate identica alle precedenti, nonostante i rischi del Covid-19 che, ricordiamo, nel nostro territorio è sì calato drasticamente, ma non può dirsi ancora sconfitto. L'auspicio è che vengano incrementati i controlli anche sul litorale, per sanzionare condotte pericolose per la propria e l'altrui salute.