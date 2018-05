Degrado sulle spiagge in via Allende: la videosegnalazione

Un nostro lettore ci ha inviato un video in cui si può notare lo stato delle spiagge in via Allende all'altezza del campo Volpe. "Stanno rifacendo le spiagge dal soccorso amico fino al Lido dei Carabinieri, ma ricordo che in quel tratto di mare e di spiagge non c'è nessun accesso pubblico ma solo ai privati pagando la discesa a mare - ha commentato - la zona di fronte al campo Volpe è totalmente abbandonata a nell'unica parte pubblica per i cittadini salernitani per poter accedere alle spiagge. Spero che lavori si prolunghino anche nella zona Marina d'Arechi e del campo Volpe altrimenti sarebbe assurdo che con dei soldi pubblici vengono agevolate spiagge private" ha concluso.